Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте пресекли попытку вывоза из Баку шести незадекларированных старинных ковров, говорится в сообщении Государственного таможенного комитета, распространенном в понедельник.

При проверке багажа, принадлежавшего гражданину Ирана Фатахеи Хоссейну, собиравшемуся вылетать рейсом Баку-Стамбул, появились подозрения в наличии незадекларированных товаров, поэтому гражданин был задержан и его багаж повторно проверен.

В ходе повторной проверки были обнаружены шесть незадекларированных старинных ковров возрастом более века.

По факту проводится расследование.

Minval.az