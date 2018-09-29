Сборная Азербайджана по поло добилась потрясающего успеха на чемпионате Европы в итальянской Сиене. Наша национальная команда одержала три победы в трех матчах и вышла в финал, лишив титула действующего чемпиона – сборную Ирландии.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Федерации конного спорта Азербайджана, подопечные Намика Оруджева поочередно победили сборные Голландии (7:3), Франции (8:4), Словакии (11:7), а в пятницу, 28 сентября, обыграли команду Ирландии со счетом 5:3.

«Удивительная сборная Азербайджана сыграет в финале с Италией. Сборная Азербайджана, дебютант континентальных первенств, выиграла сложный матч у Ирландии – последнего чемпиона Европы. Азербайджан лишил Ирландию шансов на второе подряд золото. Теперь ирландцы будут бороться за бронзу. Финал Азербайджан – Италия ожидается с большим интересом. Команда Азербайджана поразила своей игрой и тактикой. Эта сборная очень хорошо подготовилась к турниру. Есть и болельщики, которые поддерживают Азербайджан на трибунах», — пишет официальный сайт чемпионата.

30 сентября в финале соперником азербайджанской сборной по решающему матчу станет команда Италии.

Minval.az