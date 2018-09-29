Сборная Азербайджана по шахматам свою победу над сборной Армении в 5-м туре шахматной Олимпиады в Батуми посвятила новорожденному сыну Шахрияра Мамедъярова – Раулю.

Об этом говорится в материале под заголовком «В честь Рауля», опубликованном на сайте chess-news.ru.

«Это не имеет отношения ни к Карпову, ни к Капабланке, ни к кому-либо еще из известных деятелей. Рауль — так назвали сына Шахрияра Мамедъярова, родившегося буквально несколько дней назад, накануне Олимпиады. Победу над Арменией в пятом туре команда Азербайджана решила посвятить младенцу, тем более, что сам отец внес значительный вклад», — говорится в статье.

Minval.az