Сотрудниками органов внутренних дел были проведены очередные оперативные мероприятия с целью обнаружения незаконно хранимых и скрываемых оружия и боеприпасов.

Об этом Report сообщили в МВД.

Так, в 42-е отделение полиции Управления полиции Сабунчинского района поступила информация о незаконном хранении оружия жителем поселка Нардаран Хатамом Джалиловым.

В результате проведенного оперативного мероприятия этот человек был задержан. Во время обыска с участием понятых на садовом участке его дома были обнаружены и изъяты закопанные в землю 1 ружье марки «Иж-12» с обрезными стволом и прикладом и 2 патрона. Задержанный признался, что оружие принадлежит ему.

В результате еще одного оперативно-розыскного мероприятия, проведенного сотрудниками отделения, был задержан житель поселка Нардаран Фахреддин Алхасов. Во время обыска в его дворе было обнаружено и изъято закопанное в землю нарезное ружье марки «ТОЗ-8» с обрезными стволом и прикладом.

Собранные в 42-м отделении полиции по факту материалы были переданы для расследования в следственный отдел Сабунчинского районного управления полиции, обнаруженное оружие и боеприпасы отправлены на экспертизу.

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