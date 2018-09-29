Урегулированием нагорно-карабахского конфликта занимаются азербайджанские власти, азербайджанский народ.

Об этом в субботу сказал Trend заместитель исполнительного секретаря правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА), депутат Милли Меджлиса (парламента) Сиявуш Новрузов.

Новрузов отметил, что проводимым на стадионе митингом нельзя формировать отношение по нагорно-карабахской проблеме. «Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев предпринимает важные шаги по урегулированию конфликта. Проводится большая работа, которая осуществляется как в виде переговоров, так и усиления армии, оснащения ее новым вооружением. Примером тому являются два парада, проведенных недавно в Баку. Кроме того, решение проблем беженцев и вынужденных переселенцев, улучшение их жилищно-бытовых условий, проявление заботы о ветеранах войны, семьях шехидов – все это отношение к нагорно-карабахскому конфликту», — сказал он.

По его словам, практически каждый день все государственные структуры занимаются решением этого вопроса. «Милли Меджлис, Кабмин, силовые структуры, внешнеполитические круги, экономические структуры и другие стараются для решения этой проблемы. С этой точки зрения проведение митинга, посвященного Нагорному Карабаху, неуместный шаг. Суть сегодняшнего митинга в том, что группа лиц за неумением собрать вокруг себя людей прибегает к судьбоносному вопросу Азербайджана, или вопросам, заставляющим задуматься каждого гражданина страны, чтобы провести митинг и реализовать свои интересы. Эти группы озвучивают призывы из Европы, других мест. В чем необходимость проведения этого митинга в Азербайджане? Весь азербайджанский народ хочет освобождения оккупированных территорий страны. Если эти люди так переживают за Нагорный Карабах, то пусть проводят акции, демонстрации в Европе, перед посольствами Армении и международными организациями, распространяют различные пропагандистские материалы о Ходжалинском геноциде, выражают свои претензии. Но ведь происходит наоборот. Эти люди проводят там антиазербайджанскую деятельность, а внутри Азербайджана поднимают нагорно-карабахский вопрос», — сказал Новрузов.

Депутат подчеркнул, что дети всех организаторов митинга, которые озвучивают призывы, связанные с Нагорным Карабахом, живут за рубежом, и не проходили воинскую службу. «Тот, кто озвучивает столь патриотический призыв, в первую очередь, не будет отправлять своего ребенка за рубеж, и он будет находиться в Азербайджане, чтобы в любой момент защитить свою страну в случае начала войны. Только после этого данные лица могут что-то сказать перед азербайджанским народом. Эти люди служат другой политике, тем самым пытаясь играть на чувствах народа. Они говорят, что тот, кто не придет на митинг, якобы не хочет возвращения Карабаха. Всё это ошибочные мнения. Карабахский митинг не может быть акцией, охватившей территорию небольшого футбольного стадиона. Карабахский митинг – это весь Азербайджан, весь азербайджанский народ, азербайджанцы мира. Поэтому на призывы этих лиц, желающих реализовать свои грязные цели, прикрываясь Нагорным Карабахом, никто не отзовется», — сказал Новрузов.

Отметим, что сегодня группа общественно-политических активистов проведет митинг в связи с нагорно-карабахской проблемой. Исполнительная власть Баку разрешила провести митинг на стадионе «Мехсул» в Ясамальском районе Баку.

Minval.az