В Сабирабадском районе микроавтобус столкнулся с грузовиком.

Как сообщает Report, инцидент произошел на территории села Полад Тогай в 06:30 утра.

В результате ДТП пострадали восемь человек. Пострадавшие были доставлены в Ширванскую городскую больницу с телесными повреждениями различной степени тяжести.

По факту ведется расследование.

Список пострадавших:

Водитель микроавтобуса, житель села Гарагадж, 1963-го года рождения Алиев Джамаладин Ахмед оглы

1965-го года рождения Исаева Гямяр Сехраб гызы

1965-го года рождения Шахгулиева Гюльшан Аловсат гызы

1978-го года рождения Ибадова Шафига Тахир гызы

1967-го года рождения Исаева Латифа Аббас гызы

1993-го года рождения Эйвазов Орал Ровшан оглы

1963-го года рождения Исламова Бирджагыз Гараоглан гызы

1963-го года рождения Джафарова Зинаида

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