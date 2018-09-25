В Зардабском районе женщина с трехмесячным младенцем сбежала из дома.

Как сообщает Report, проживающая с семьей на животноводческой ферме неподалеку от жилого массива «32 гектара» Айназ Гаджиева 2000 г.р. около 4-5 часов утра 20 сентября сбежала из дома с трехмесячным младенцем на руках.

Близкие А.Гаджиевой связались с родственниками, проживающими в других районах, но безрезультатно. Семья обратилась в Зардабский районный отдел полиции.

Отметим, что в сентябре прошлого года А.Гаджиева вышла замуж и переехала из Хачмазского района в Зардаб.

Minval.az