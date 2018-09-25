В Баку второклассник умер на перемене.

Как передает Unikal.org, инцидент произошел в школе №67 Сабунчинского района.

По словам директора школы, мальчик ел на перемене хлеб с сосиской:

«Халилов Сабир Адиль огду ел хлеб с сосиской. У ребенка была ангина. Он подошел к учительнице и сказал, что задыхается. Его срочно отвели к школьной медсестре и вызвали скорую помощь. У ребенка запал язык. Прибывшая скорая помощь не смогла спасти ребенка. В связи с этим случаем полиция проводит расследование. Отмечу, что этот ребенок родился в семье спустя 10 лет».

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