22 сентября азербайджанский спортсмен Идаят Гейдаров завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по дзюдо в Баку.
Идаят Гейдаров, выступающий в весовой категории 73 килограмма, на встрече за третье место победил монгольского спортсмена Цогтбаатара Ценд-Oчири.
Президент Aзербайджанской Республики Ильхам Алиев и члены семьи наблюдали за встречей.
Это – первая медаль, завоеванная азербайджанскими дзюдоистами на чемпионате мира в Баку.
Награды спортсменам вручил президент Федерации дзюдо Азербайджана, член Исполнительного комитета Международной федерации дзюдо Ровнаг Абдуллаев.