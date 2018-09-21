В Лиссабоне прошел матч группы E Лиги Европы по футболу между португальским «Спортингом» и азербайджанским «Карабахом». Победу со счетом 2:0 одержал клуб из Португалии. Голы забили Рафинья и Кабрал.
В Лиссабоне прошел матч группы E Лиги Европы по футболу между португальским «Спортингом» и азербайджанским «Карабахом». Победу со счетом 2:0 одержал клуб из Португалии. Голы забили Рафинья и Кабрал.
Дата: 2018/09/21 1:00
Раздел: Азербайджан, Спорт
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