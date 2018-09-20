Как передает «Репля», известный украинский публицист Виталий Портников считает, что недавно весь мир наблюдал за волнениями на улицах Еревана. Неосторожно начали называть происходящее Майданом, и это действительно так. В Армении произошел майдан, но с позволения Москвы. После Майдана, когда народ подумал, что уже победил, эта самая российская «мышеловка» захлопнулась. Армянам было дозволено бороться с коррупцией в этой самой «мышеловке», отбирать сыр у одних и давать другим, но никаких стратегических шагов делать уже нельзя было, никаких стратегических решений без позволения РФ принимать нельзя. Вроде бы Майдан в Армении добился того, чего хотел. Премьер Саргсян ушел в отставку, началась борьба с коррупцией на камеры.

Портников отмечает, что все, что сегодня происходит в Армении – это будущее украинцев, если бы в свое время Виктор Янукович остался у власти и не сбежал в Россию. Украина стала бы частью Евразийского экономического союза через очень короткий период, и у страны не было бы другого выхода, потому что она деньги у России брала.

По словам журналиста, Янукович конечно же, отошел бы на второй план, как в Армении Саргсян, и уже другие люди из того же лагеря «бело-голубых» поехали бы к Путину договариваться, потому что Россия считалась бы ближайшим другом.

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