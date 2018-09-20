В Израиле сейчас пытаются переварить сообщения минобороны России, — говорит израильский журналист, раввин, президент Института Восточного Партнерства (Иерусалим) Авраам Шмулевич, слова которого приводит «Комсомольская правда».

«На самом деле, большего комплимента для израильских ВВС представить сложно. То есть мы настолько мощные, что можем вертеть российскими самолетами как угодно? Это фантастика. Израильские СМИ и эксперты, тем временем, озабочены призывами в русскоязычных соцсетях к уничтожению Израиля, к ответному удару и так далее. Хоть мы к этому и готовы. Мы допускаем, что Россия решила использовать эту ситуацию, чтобы испортить отношения с Израилем», — продолжает Шмулевич.

«Тель-Авив с самого начала заявлял о красных линиях, которые переходить нельзя. В том числе и России. Повторяю, Израиль не хочет проблем, но готов ко всему. Сирийцы сбивают самолет, а виноваты мы? Ну это не серьезно. Это анекдот какой-то», — резюмирует Шмулевич.

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