Истинной причиной крушения российского военного самолета-разведчика Ил-20 на территории Сирии является некомпетентность и непрофессионализм сирийских войск, пишет американский журнал The National Interest.

После этого инцидента России, вероятно, придется принять дополнительные меры, отмечает National Interest. Например, Москва может улучшить систему опознавания «свой-чужой» как на российских, так и на сирийских объектах вооружения, говорится в материале. Кроме того, России придется увеличить расходы на подготовку войск президента Сирии Башара Асада, чтобы повысить уровень компетенции и предотвратить подобные инциденты, пишет американский журнал.

Minval.az