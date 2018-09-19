Новый финансовый кризис можно ожидать в ближайшие два года.

Как сообщает РИА Новости, об этом изданию Business Insider заявил американский миллиардер, основатель инвестиционной компании Bridgewater Associates Рей Далио.

По его словам, экономический цикл делится на несколько стадий. Первоначально долги растут вместе с доходами от производства, а стоимость активов увеличивается. Из-за растущих долгов центробанки переходят к ужесточению денежно-кредитной политики.

В дальнейшем процентные ставки опускаются практически до нуля. Экономика входит в стадию депрессии, а центробанки переходят к политике количественного смягчения, скупая активы.

«По-моему, период, в котором мы находимся, очень напоминает 30-е годы прошлого века», — сказал Далио, напомнив об экономической и политической обстановке в мире во время Великой депрессии.

Предыдущий глобальный финансовый кризис, переросший в глобальную рецессию, возник в 2008 году после банкротства четвертого по величине инвестиционного банка США Lehman Brothers.

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