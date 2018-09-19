В Баку администратор дома торжеств изнасиловал уборщицу. Преступление было совершено в одном из популярных домов торжеств на территории Бинагадинского района столицы. Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в правоохранительных органах Бинагадинского района.

Известно, что 18 сентября в пятое отделение полиции указанного района обратилась 40-летняя жительница столицы (имя не называем по этическим соображениям). Женщина показала, что из-за нужды, чтобы прокормить детей, устроилась на работу уборщицей в дом торжеств, расположенный на улице Сулеймана Сани Ахундова. По ее словам, очень часто ей приходится оставаться на работе допоздна, чтобы закончить уборку после свадебных торжеств.

Пострадавшая показала, что в ночь с 17 на 18 сентября во время очередной поздней уборки администратор заведения изнасиловал ее.

В данный момент осуществляется сбор материалов дела для передачи в районную прокуратуру. Задержанных по факту пока нет.

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