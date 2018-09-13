В Кюрдемирском районе муж выстрелил в супругу.

Как сообщает Report, инцидент произошел сегодня днем по адресу улица Ашуга Шакира, дом 9.

Житель Кюрдемирского района 44-летний Шахин Мамедбагир оглу Керимов на почве семейного конфликта выстрелил из охотничьего ружья в супругу, 36-летнюю Гумру Тофик гызы Салаеву. Женщина была помещена в хирургическое отделение Кюрдемирской центральной районной больницы и прооперирована. Ее состояние расценивается как тяжелое.

Ш.Керимов добровольно сдался полиции.

Факт расследуется Кюрдемирской районной прокуратурой.

Minval.az