В Сумгайыте убита 67-летняя женщина.
Как сообщает Report, инцидент произошел в городском поселке Гаджи Зейналабдин Тагиев.
Местная жительница Миная Гасанли 1951 г.р. была убита неизвестным (или неизвестными) в своей квартире. Женщине нанесли 10 ножевых ранений.
Тело передано на обследование в Сумгайытский городской отдел Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения.
Отметим, что убитая была процентщицей в Сумгайыте.
По факту в Сумгайытской городской прокуратуре возбуждено уголовное дело, ведется расследование.