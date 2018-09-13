В результате успешной операции, проведенной сотрудниками Сумгайытского городского управления полиции, были уличены члены транснациональной преступной группировки, занимавшиеся контрабандой наркотиков, их оборотом и сбытом в стране.

Как сообщает пресс-служба МВД, в результате оперативных мероприятий, проведенных на основе поступившей информации, были задержаны пытавшиеся сбыть в городе наркотические вещества жители Джалилабадского района Шахлар Гасымов и Ахмед Ахмедов.

При них и в управляемом А.Ахмедовым автомобиле марки «ВАЗ-2106» было обнаружено и изъято наркотическое вещество – героин весом 1 кг 5 г.

Сотрудники Сумгайытского городского управления полиции передали следствию названных членов группировки, а также гражданина Ирана Джавади Рзу Алирза оглу.

В ходе следствия было установлено, что задержанные приобрели у Рзы Джавади 3 кг 590 г героина, а также кустарно изготовленный из 932 г мака наркотик.

По факту в следственном отделе Сумгайытского городского управления полиции возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК АР.

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