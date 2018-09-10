Сегодня в беседе с журналистами председатель парламентской комиссии по внешним отношениям Армен Ашотян прокомментировал заявление Никола Пашиняна, который не исключил проведение внеочередных парламентских выборов уже в этом году.

«Думаю, визит Никола Пашиняна был настолько насыщенным и напряженным, что он забыл о Конституции», сказал Ашотян.

На вопрос, почему РПА не хочет поправок в Конституцию, Ашотян ответил: «Если конституционные реформы будут предприняты для репродукции действующей власти, то это та же порочная практика, в которой оппозиционер Никол Пашинян обвинял нас. Если эти реформы нацелены на развитие государства, то никто от этого не отказывался», сказал Армен Ашотян, которого цитирует «Лрагир».

Он напомнил, что в свое время их обвиняли в том же. «Это попытка отвести внимание от Никола Пашинян, который погряз в проблемах и пытается бороться с призраками прошлого. Эта тактика провалилась, и спустя 100 дней хештег «во времена Сержа было иначе» уже не актуален.

«На деле правительству следует направить высокую легитимность, которая все еще есть вокруг личности премьера, на реформы и становление демократии. Пытаться разрушить основы государства под слоганом «народ меня любит», диктовать будущее страны исходя из собственных политических планов как минимум безответственно, если не сказать опасно», сказал Армен Ашотян.

Minval.az