В Саатлинском районе в канале обнаружен труп женщины.
Как сообщает Report, личность не установлена, так как тело женщины изменилось до неузнаваемости.
Тело было извлечено из воды и передано в морг.
По факту ведется расследование.
В Саатлинском районе в канале обнаружен труп женщины.
Как сообщает Report, личность не установлена, так как тело женщины изменилось до неузнаваемости.
Тело было извлечено из воды и передано в морг.
По факту ведется расследование.
Дата: 2018/09/09 22:56
Раздел: Азербайджан, Происшествия
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