Азербайджанские таможенники пресекли контрабандный вывоз из страны ювелирных изделий общим весом около 0,65 кг, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета (ГТК).

«У гражданина Азербайджана, следовавшего поездом Баку-Москва, при осмотре багажа на таможенном посту «Ялама» были обнаружены ювелирные изделия общим весом 646 г», — говорится в сообщении.

В том числе в ручной глади пассажира были обнаружены серебряные изделия: 111 колец, 102 пары серег, 41 цепочка, 38 колье и 54 кулона. Кроме того, гражданин Азербайджана пытался также вывезти из страны незадекларированные золотые изделия: три колье, одну цепочку, два комплекта из серег и колец, а также один кулон.

По факту ведется разбирательство.

Minval.az