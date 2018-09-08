8 сентября в N-ской воинской части Государственной пограничной службы был ранен гражданским лицом призванный в июле этого года солдат Искандеров Джейхун Иса оглу 1997 года рождения, уроженец Джалилабадского района.

Инцидент произошел около 15:00.

Согласно информации, житель Агдамского района Гусейнов Джамал Салех оглу 1986 года рождения пришел в воинскую часть и сказал, что его послали родители Искандерова. Он нанес солдату 3 ножевых ранения в область грудной клетки и живота.

Раненый солдат был доставлен в больницу скорой неотложной медицинской помощи Сумгайыта. Его прооперировали врачи этой больницы, а также военного госпиталя ГПС. Его состояние оценивается как тяжелое.

Об инциденте проинформировали родителей военнослужащего.

В связи с происшествием в больницу Сумгайыта прибыл начальник ГПС генерал-полковник Эльчин Гулиев.

Дж.Гусейнов задержан. Он заявил, что совершил преступление на почве личных отношений.

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