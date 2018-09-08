В нескольких аптеках на территории Гянджи обнаружены сильнодействующие и психотропные препараты.

Как сообщили в МВД, в результате оперативных мероприятий, проведенных на основе полученной оперативной информации сотрудниками Регионального отдела Главного управления по борьбе с наркотиками в Западном округе, во время осмотра в аптеках, управляемых ранее судимой жительницей города Шалалой Алиевой, учредителем которых является житель города Шакир Садыхов, были обнаружены и изъяты психотропные препараты «Реланиум диазепам 5 мг/мл» — 59 штук, «Галоперидол-Рихтер 5 мг» — 465 штук, «Аминазин» — 30 штук, и сильнодействующий препарат «Трамадол калсекси 2 мл» — 75 штук.

Еще одна успешная операция была проведена сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками МВД и Регионального отдела Западного округа во время осмотра аптеки, принадлежащей жительнице города Кямале Багировой. В ее аптеке были обнаружены и изъяты сильнодействующий препарат «Трамадол 50 мг» — 150 штук, психотропный «Реланиум диазепам 5 мг/мл» — 100 штук, а также «Калиум-Перманганат» — 34 штуки, «Диабетон МР 60 мг» — 250 штук и «Хумулин НПХ» — 9 штук.

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