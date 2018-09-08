«В отношении лица, которого поймали и привязали к столбу за совершение кражи в одном из бакинских мечетей, было принято решение об аресте».

Об этом в ответ на запрос Report сообщил заместитель начальника пресс-службы министерства внутренних дел, полковник полиции Орхан Мансурзаде.

По его словам, задержанный по подозрению в совершении преступления Анар Мирзоев был ранее дважды судим:

«Его последняя судимость также была из-за кражи. После выхода на свободу он бродяжничал. 5 сентября он совершил кражу из ящиков для пожертвований (нязир гутусу) в мечети «Гасымбек» в Ясамальском районе и мечети «Гаджибейверди», расположенной в поселке Гаджи Зейналабдин Тагиев в городе Сумгайыт».

О.Мансурзаде также отметил, что материалы по всем трем фактам было объединены в одно производство, в отношении А.Мирзоева был составлен протокол по статье 227 (мелкое хищение) Кодекса административных проступков и направлен в Ясамальский районный суд на рассмотрение. Суд, с учетом деталей дела и личности совершившего преступление, принял решение об административном аресте в его отношении сроком на 3 месяца.

Как стало известно Report, задержанный при краже 90 манатов из ящика для пожертвований в мечети, расположенной в Ясамальском районе А.Мирзоев, ранее таким же способом воровал деньги из этой мечети. Люди, находившиеся в мечети, хоть и пытались поймать его, однако А.Мирзоев ножом и другими режущими предметами оказывал сопротивление и сбегал. Но в последний раз его план не удался, и находившиеся в это время в мечети люди смогли задержать его и привязать к столбу, чтобы он не смог сбежать и вызвали полицию.

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