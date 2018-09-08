Спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура предложил план урегулирования ситуации в Идлибе, согласно которому местное гражданское население и страны-гаранты должны попросить боевиков уйти из населенных пунктов, передает РИА Новости.

«Население не должно уезжать. Кто должен уйти из населенных пунктов, деревень, так это должны быть боевики. Ан-Нусра», — сказал он в пятницу, выступая по видеосвязи на совбезе ООН.

По его мнению, это выполнимая задача. В частности, по словам спецпосланника, 98,5-98,8% из находящихся в Идлибе трех миллионов человек – это гражданские лица, у которых «есть право голоса».

«Они могут использовать это право голоса, чтобы привести к отделению, о котором мы говорим», — считает спецпосланник.

Мистура предположил, что можно провести некую медийную кампанию по информированию населения о том, что они могут влиять на ситуацию, если будут открыто говорить боевикам, что не хотят видеть их в своем доме, городе.

«В идеале все вооруженных люди, всех боевиков, надо попросить с указанием дедлайна увести свое военное присутствие, базы прочь от населенных пунктов, деревень. Населенные пункты тогда останутся под контролем гражданских местных советов и местной полиции», — предложил Мистура.

В частности, такую просьбу надо передать боевикам Ан-Нусры, и сделать это должны, по мнению спецпосланника, страны-гаранты. В этом вопросе Мистура больше всего рассчитывает на Турцию, «которая в состоянии доносить до них жесткие заявления».

Россия и Турция должны выступить основным гарантами такого варианта, считает Мистура. Россия должна гарантировать, что на время попыток реализовать этот план не будет наноситься авиаударов и крупных наступлений на населенные пункты, заявил спецпосланник.

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