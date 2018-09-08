Кинорежиссер Майкл Мур сравнил президента США Дональда Трампа с Адольфом Гитлером в своем новом провокационном документальном фильме «Fahrenheit 11/9», премьера которого состоялась на Международном кинофестивале в Торонто, передает Reuters.

В документальном фильме Мур пытается проанализировать силы, которые по его мнению, способствовали победе на выборах Трампа в ноябре 2016 года, при этом проводится параллель с восхождением Гитлера в Германии в 1930-х годах. В какой-то момент в фильме слова Трампа накладываются на видеоролики о митингах Гитлера.

Новый фильм — призыв к действию для американцев, считает Мур. «Мы находимся в состоянии войны для возвращения нашей страны», — сказал он. «Любой, кто не понимает этого, будет сильно разочарован тем, что произойдет ближайшие несколько лет».

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