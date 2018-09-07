Обнаружен труп мужчины, утонувшего в Мингячевирском водохранилище 9 дней назад.

Информацию распространило министерство по чрезвычайным ситуациям.

Согласно информации, поступившей в Центр управления в кризисных ситуациях, завершились поиски Гусейнова Кямиля Фаик оглу 1994 г.р., предположительно утонувшего в Мингячевирском водохранилище 29 августа.

Тело К.Гусейнова извлечено из воды и передано по назначению.

Отметим, что к начатым 29 августа поискам были привлечены группы водолазов-спасателей Государственной службы по контролю над маломерными судами и спасению на водах МЧС, самолеты-амфибии «BE 200 ÇS» авиационного отряда, вертолет «Mi-17-1V», группа водолазов-спасателей Службы спасения особого риска и спасатели.

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