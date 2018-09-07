Сотрудники Государственного таможенного комитет (ГТК) Азербайджана обнаружили более 6 тыс. пиротехнических средств в топливном баке автомобиля, следовавшего из Грузии.

«На основании поступившей оперативной информации, на таможенном посту «Красный мост» сотрудниками азербайджанской таможни для проведения таможенного досмотра был остановлен автомобиль марки VAZ 21214, следовавший из Грузии», — отмечает ГТК.

Перед досмотром водитель автомобиля, являющийся гражданином Азербайджана, заявил, что в автомобиле нет никаких предметов, сокрытых от таможни. «Однако, в ходе проведенного таможенного досмотра в топливном баке автомобиля были обнаружены 360 петард марки «Sterminator» и 5,7 тыс. пиротехнических средств «Cock Crowinq At Dawn», — подчеркивается в сообщении.

Minval.az