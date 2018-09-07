В городе Сумгайыт произошел необычный инцидент. Как сообщает Report, житель поселка Сарай Абшеронского района похоронил тело трагически погибшего 15-летнего сына во дворе больницы.

Жителя поселка Сарай Асима Мамедова, 2003 года рождения, ударило током.

Подросток был размещен в отделение реанимации Сумгайытской больницы скорой медицинской помощи. Однако, несмотря на усилия врачей, жизнь Мамедова спасти не удалось.

Обезумевший от горя отец мальчика закопал его тело прямо во дворе больницы.

На место были вызваны сотрудники правоохранительных органов.

Спустя несколько часов принявший, наконец, смерть сына отец, выкопал и унес тело мальчика.

Мамедов был учеником полной средней школы номер два имени Музаффарова поселка Сарай.

По факту ведется расследование.

Minval.az