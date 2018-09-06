Пятого сентября в следственном отделении отдела полиции Шабранского района было возбуждено уголовное дело по фактам отравления копченой рыбой. В ходе предварительного расследования, проведенного в связи с фактом пищевого отравления копченой рыбой в Шабранском районе, стало известно, что все пострадавшие приобрели рыбу в одном и том же месте, и этот продукт перерабатывался (коптился) кустарным способом на территории частного жилого участка, принадлежащем Акраму Гульмамедову.

Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении Агентства пищевой безопасности Азербайджана.

В ходе предварительного расследования стало известно, что факты отравления были зарегистрированы среди двух отдельных групп.

Согласно сообщению, первая группа из четырех человек использовала в пищу рыбную продукцию, купленную на улице Низами Шабранского района у Меджидова Фуада Акиф оглу. После приема в пищу испорченной рыбы у этих лиц стали наблюдаться признаки пищевого отравления, и с соответствующим диагнозом пищевого отравления они были доставлены в больницу Шабранского района. Затем они были переведены в Клинический медицинский центр.

«Двоих из четырех пострадавших из-за тяжелого состояния были размещены в реанимационное отделение», — отмечается в сообщении.

Сообщается также, что другая группа, состоявшая из трех лиц, также приняла в пищу рыбную продукцию, купленную по тому же адресу, после чего один из них был доставлен в больницу Шабранского района с диагнозом пищевого отравления, а затем переведен в Клинический медицинский центр.

В настоящий момент Агентство пищевой безопасности продолжает совместные расследования с сотрудниками Генеральной прокуратуры.

Агентство заявляет, что во время мониторинга и проверок по пищевой безопасности в прилегающих к Баку поселках и различных регионах страны было выявлены случаи копчения рыбы в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям.

Minval.az