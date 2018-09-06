В Загатальском районе скончалась роженица.

Как сообщает Report, жительница села Узунгазмалар, Каратова Севгия Эйюб гызы 1994 г.р. 5 сентября обратилась в Загатальскую центральную районную больницу в связи с родами. Днем она путем операции кесарева сечения родила мальчика. Вечером после операции семье сообщили, что мать ребенка скончалась. По словам близких покойной, С.Каратова не очнулась после наркоза.

Состояние младенца нормальное.

Как сообщили в Загатальской центральной районной больнице, точные причины смерти будут известны после ответа районного Объединения судмедэкспертизы и паталогической анатомии министерства здравоохранения.

Отметим, что у С.Каратовой есть также полуторагодовалый сын.

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