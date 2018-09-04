Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана сделала заявление в связи с ДТП со смертельным исходом, произошедшем на таможенно-пропускном пункте «Красный мост» (грузино-азербайджанская граница).

Согласно заявлению, на азербайджанской части ТПП грузовой автомобиль был остановлен для проведения проверки.

«В то время, когда водитель автомобиля вышел из него, чтобы предоставить для проверки документы, в тормозной системе машины возникли неполадки и она начала движение. В результате происшествия погиб прапорщик Государственной пограничной службы, стоявший перед грузовым автомобилем», — говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащий погиб на месте от полученных в результате происшествия травм. В связи с фактом в Военной прокуратуре Азербайджана возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Minval.az