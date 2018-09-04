Экс-спичрайтер главы Правительства Великобритании Тони Блэра Джон Мактернан назвал текущего британского премьера Терезу Мэй современным Распутиным. Об этом он написал в своей статье для CNN.

— Каждая неделя для Мэй — худшая. Она — современный Распутин. В неё стреляют, пытаются её заколоть и отравить, а она продолжает идти, — сказал он.

Таким образом, он прокомментировал статью бывшего министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, где экс-глава ведомства окрестил позицию правительства на переговорах с Евросоюзом относительно Брексита как «развевающийся белый флаг».

Джонсон тогда был возмущён планами Лондона заплатить Брюсселю 40 миллиардов фунтов британских налогоплательщиков.

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