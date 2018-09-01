Подготовлен видеоролик чемпионата мира по дзюдо, который пройдет в Баку.

В видеоролике, размещенном на официальном сайте Международной Федерации Дзюдо (IJF) Азербайджан представлен как страна, обладающая крупными энергетическими ресурсами и богатой культурой, а вместе с тем как страна огней и дзюдо.

«Звезды дзюдо встретятся в сентябре в Азербайджане в самом большом спортивном мероприятии года, на чемпионате мира. Присоединяйтесь к нам, чтобы увидеть какой урок о спортивных ценностях продемонстрируют дзюдоисты, и как земля огней станет страной дзюдо» — подчеркивается в видеоролике.

Чемпионат мира по дзюдо пройдет 20 — 27 сентября в Национальной гимнастической арене.

Minval.az