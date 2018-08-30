В Шеки задержаны граждане Ирана и Азербайджана, ведущие раскопки в целях добычи золота.

Об этом Report сообщили в шекинской региональной группе пресс-службы МВД.

По информации, житель Баку Сахиль Абушов, гражданин Ирана Ранжбарнадер Хоссеин и житель Сумгайыта Намик Шахмалыев на территории под названием «Сабатли» в селе Дашюз Шекинского района пришли к решению провести незаконные раскопки в поисках золота и других драгоценностей.

Для облегчения этой работы С.Абушов связался со своим знакомым жителем села Гаябашы Мубаризом Зейналовым и сообщил, что ему требуется трактор для проведения текущих хозяйственных работ на ферме, расположенной в заранее установленном ими месте. М.Зейналов при посредничестве Новруза Манафова провел переговоры с жителем села Гашгачай Гахского района Ниджатом Гурбановым, сообщив, что на территории «Сабатли» села Дашюз требуется трактор. После С.Абушов попросил водителя трактора раскопать землю на указанном участке. При проведении раскопок на основе поступившей информации сотрудники Шекинского городского отделения полиции прибыли на данную территорию и поймали их с поличным. Во избежание ответственности за свои деяния эти лица оказали полиции сопротивление. Они были задержаны и доставлены в отделении полиции.

Minval.az