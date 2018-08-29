В Баку возлюбленные задохнулись в гараже. Инцидент произошел на улице Мирали Сейидова в Ясамальском районе, передает Репорт.

Прошлой ночью в гараже во дворе пятиэтажного здания в автомобиле марки «Nissan» были обнаружены тела Кенуль Ахадовой 1997 г.р. и Эльвина Зейналова 1990 г.р. Автомобиль принадлежал К.Ахадовой.

В автомобиле работал кондиционер. Причиной смерти молодых людей стали выхлопные газы.

На место происшествия привлечены сотрудники Ясамальской районной прокуратуры и Ясамальского РУП.

Предположительно, погибшие были любовниками и удушье газом произошло после интимной связи.

По факту возбуждено уголовное дело.

На 7 сентября была запланирована свадьба Э.Зейналова с другой девушкой.

Minval.az