В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела по борьбе с наркотиками управления полиции Насиминского района города Баку, были задержаны лица, занимающиеся незаконным оборотом и сбытом наркотических веществ.

Как сообщает пресс-служба МВД, в результате операции, проведенной на основе поступившей информации, был задержан житель столицы, ранее судимый Имран Искендеров. При обыске у него были обнаружены и изъяты два пакетика с героином и психотропным веществом «мидакс-тропикамид». Задержанный сообщил, что приобрел героин у наркоторговки по прозвищу «Биби», занимающейся сбытом наркотических веществ на именуемой «Кубинкой» территории Насиминского района.

В продолжение оперативных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую в сбыте И.Искендерову наркотических веществ жительницу Насиминского района Санубар Лютфалиеву. При обыске у нее было обнаружено и изъято 43 пакетика героина общим весом 14,275 граммов. В своих показаниях С.Лютфалиева призналась, что уже некоторое время занимается сбытом наркотических веществ.

По факту в следственном отделе Насиминского районного управления полиции возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК, расследование продолжается.

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