На незаконно эксплуатируемом армянами горном руднике, расположенном в селе Хейвалы в оккупированном Кельбаджарском районе Азербайджана, вспыхнул пожар, сообщают в понедельник армянские СМИ.

На место происшествия было привлечено большое число пожарных машин, военнослужащих и спасателей.

По причине сильного пожара к рудникам невозможно было приблизиться. Сообщается, что некоторые из пострадавших были доставлены в больницу Ханкенди. Пока отсутствует официальная информация о погибших.

Также стало известно, что после того, как пожар будет потушен и последствия взрыва будут устранены, на участок прибудет руководство сепаратистского режима.

Minval.az