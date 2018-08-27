Тактическое ядерное оружие будет в ближайшее время использовано на Ближнем Востоке и на Украине.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Ядерное оружие на Ближнем Востоке использует Израиль против своего мусульманского окружения. А в Европе украинские диверсионные группировки. Им дадут маленькие грязные ядерные бомбы, и они их где-нибудь взорвут. В обоих случаях обвинят нас. Но мы потом им очень хорошо за это отомстим», – сказал Жириновский, слова которого цитирует «Политнавигатор».

По его словам, в результате предстоящей войны Украина будет разделена между Россией и Евросоюзом.

«На Украине возникнет государство Северная Украина-Галиция со столицей во Львове. Она вступит в НАТО и Евросоюз. Вся южная Украина по формату Крыма возвращается к России», – сказал Жириновский.

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