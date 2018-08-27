Азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров выступил с сенсационным заявлением. Он пожаловался на отсутствие спонсора, из-за чего вынужден участвовать в большом количестве турниров ради денег.

«Доброе утро. Только проснулся от усталости. Здесь сейчас 01:47 ночи. Сегодня у меня была сложная партия с Карлсеном, которая длилась более 5 часов. В дебюте у меня было большое преимущество, потом ситуация ухудшилась, и соперник в течение пяти часов пытался выиграть.

После этого я принял решение, что больше не буду играть в турнирах в течение 40-45 дней подряд. Буду играть меньше,чтобы сохранить силы. Играть столько подряд – это просто позор.

Сегодня журналист спросил, что заставляет меня играть так много. Я постеснялся ответить, что из-за денег. Не смог сказать, что у такого профессионального шахматиста как я нет спонсора, что я на все турниры еду за свой счет. У всех соперников, которые играют в Сент-Луисе, есть спонсоры.Но завтра меня ждет еще одна партия, надо готовиться. К сожалению, такие шахматы мне надоели! Я устал. Завтра вновь надо играть.

Иногда задумываюсь о том, разве в этой стране такое большое количество сильных спортсменов, что я не могу найти хоть одного спонсора. Моя любовь к Азербайджану безгранична, но вот силы мои имеют границы. Однажды я не буду тем самым Шахрияром Мамедъяровым, тогда эти разговоры будут просто бессмысленны», — написал Шахрияр Мамедъяров на своей странице в Facebook.

Minval.az