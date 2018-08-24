Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп намекнул, что его бывшая соперница на выборах Хиллари Клинтон заслуживает тюрьмы за совершённые преступления. Таким образом он прокомментировал приговор, который был вынесен экс-сотруднице фирмы Pluribus International Риэлити Ли Виннер.

— Бывшая подрядчица АНБ проведёт 63 месяца в тюрьме из-за «секретной» информации. Боже мой, это же мелочь по сравнению с тем, что сделала Хиллари Клинтон! Так несправедливо, Джефф! Двойные стандарты, — написал Трамп на своей странице в «Твиттере».

Риэлити Ли Виннер обвиняется в разглашении секретного доклада Агентства национальной безопасности.

Pluribus International — компания, которая выполняла контракты для Пентагона и спецслужб.

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