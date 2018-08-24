На слушаниях в Госдуме по пенсионной реформе лидер ЛДПР Владимир Жириновский больше говорил о другом — о политике. Включая события 1917 и 1991 годов.

По мнению политика, которое приводит российский интернет-портал lentachel.ru, августовский путч 1991 года был фактически не путчем, а спектаклем, который привел к развалу Советского Союза. В то же время и коммунизм как систему власти Жириновский назвал спектаклем. Такой же оценки удостоилась нынешняя система власти в России. А задача якобы в том, чтобы у власти были американцы и европейцы. А россиян политик сравнил с баранами, которых ведут резать. И так было и 100 лет назад, по его мнению.

Жириновский заявил, что в ближайшие 10 лет случится крупный международный конфликт, в котором Россия будет задействована. Поэтому надо сейчас думать не о пенсиях, а о мобилизации, чтобы Россия достойно встретила очередной удар врага.

Minval.az