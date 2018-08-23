В городе Сумгайыт осела дорога в результате взрыва канализационной трубы.

Как сообщает Report, инцидент произошел вечером на улице Кямрана Гусейнова.

Как сообщил Report начальник управления водным каналом Сумгайыта Дарвин Гусейнов, в настоящее время движение автомобилей в этом направлении приостановлено и используются альтернативные пути. Соответствующие структуры провели осмотр территории. В качестве основной причины оседания указывается взрыв канализационной лини, проходящей под дорогой и сданной в эксплуатацию в 1950 году.

Отметим, что на этой дороге не в первый раз оседает дорога.

Minval.az