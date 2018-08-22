В Мингячевирской центральной городской больнице скончался 2-летний ребенок.

Как сообщает Report, инцидент произошел во время хирургической операции.

Так, житель Евлахского района Аяз Вусал оглу Гасаналиев 2016 г.р. в тяжелом состоянии сначала был доставлен в Евлахскую центральную районную больницу. В больнице отказались оперировать ребенка.

После этого мальчик был доставлен в Мингячевирскую центральную городскую больницу и ввиду тяжелого состояния был немедленно прооперирован. В ходе операции по неизвестным причинам А.Гасаналиев скончался.

Тело ребенка было направлено в лабораторию медицинской экспертизы.

По факту в Мингячевирской городской прокуратуре ведется расследование.

Minval.az