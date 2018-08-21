Сегодня на станции «Низами» ЗАО «Бакинский метрополитен» один из пассажиров бросился под поезд.

Об этом сообщил Report руководитель пресс-службы структуры Бахтияр Мамедов.

По его словам, инцидент произошел около 11:40 часов.

«Это житель Агдашского района Тарлан Юсифов 1968 г.р. Он бросился под поезд, однако, к счастью, упал между рельсов. Сразу же рельсы были отсоединены от высоковольтной линии электропередач. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и службы Скорой медицинской помощи. Врачи сообщили, что пассажир не пострадал», — отметил глава пресс-службы.

По его словам, совершивший попытку самоубийства находился в нетрезвом состоянии. Тем не менее, по факту ведется расследование.

Minval.az