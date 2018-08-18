Российский клуб «Крылья Советов» заключил контракт с футболистом сборной Азербайджана Рамилем Шейдаевым.

Клуб оформил все документы, связанные с переходом в самарскую команду 22-летнего форварда Шейдаева, говорится в сообщении на официальном сайте «Крыльев Советов».

Шейдаев – азербайджанский футболист с русским паспортом. Игрок подписал контракт с самарским клубом на один год.

Ранее Шейдаев выступал за «Зенит», «Жилину» и «Карабах». Рамиль является игроком национальной сборной Азербайджана. В команде «Крылья Советов» он будет играть под номером 11.

Minval.az