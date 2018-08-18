В Сумгайыте выкололи глаза бездомной собаке в одном из блоков дома по адресу ул.Низами, 5.

Как сообщила Xəzər TV жительница этого дома Сурайа Гусейнова, собаку привезли и бросили в блок в ночные часы.

Для оказания помощи собаку доставили в Ветеринарное управление города Сумгайыт, однако там собаке не смогли оказать помощь из-за чрезмерной агрессии.

После этого собаку отвезли в Общественное объединение по защите бездомных животных в поселке Мардакан города Баку.

В настоящее время состояние собаки тяжелое.

Minval.az