В селе Зиядлы Самухского района Азербайджана минувшей ночью произошло жестокое убийство.

Как сообщили 1news.az в районном отделе полиции, 33-летний житель села Эльвин Байрамов на почве семейного конфликта на глазах у трех малолетних детей убил свою жену — 25-летнюю Мусаферин Байрамову, нанеся ей многочисленные ножевые ранения.

При этом он также ударил ножом тетю жены, 51-летнюю Хатыру Салманову, которая пыталась защитить племянницу. Пострадавшая была доставлена в больницу, ее состояние оценивается как средней степени тяжести.

Э.Байрамов задержан сотрудниками полиции, по факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие, предварительные итоги которого показывают, что мужчина убил жену за то, что она хотела развестись с ним.

Minval.az