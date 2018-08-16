На служебной территории пограничной заставы близ села Бала-Бахманли Физулинского района выявлены признаки нарушения государственной границы Азербайджана двумя гражданами Исламской Республики Иран.

Как сообщили Report в пресс-центре Государственной пограничной службы, в результате неотложных оперативных мероприятий задержаны двое граждан Ирана, жители города Маку Гасымзаде Гасан Ахмед 1972 г.р. и Гасанзаде Гамид Гусейн 1995 г.р., при них было обнаружено 1 кг 335 гр героина,570 гр опиума, 265 гр метамфетамина, 670 гр марихуаны и 10 психотропных таблеток.

В связи с фактом было проведено оперативно-розыскное мероприятие, в ходе которого в селе Араз-Дилагарда Физулинского района были задержаны приехавшие за наркотиками на автомобиле марки Hunday Elantra с государственным номерным знаком 99 MV 667 жители Баку Гюнай Гудрат гызы Габибуллаева 1986 г.р., Миртагы Сулейман оглу Мирнагиев 1993 г.р. и гражданин Ирана Гаджи Гаджело Ниари Иса Аршад. При обыске автомобиля и личных вещей задержанных, в сумке Гюнай Гудрат гызы Гасановой были обнаружены 6435 долларов США, 16400 AZN, а также наркотические средства метамфетамин, героин и марихуана в пакетиках по 5-10 гр.

В ходе продолжившихся оперативных мероприятий был проведен обыск по адресу проживания в городе Баку задержанного гражданина Ирана, в ходе которого было обнаружено 100 гр героина.

Задержан еще один член организованной преступной группировки, организатор сбыта наркотических средств, житель Агджабединского района Гуммат Юсиф оглу Алиев 1975 г.р., в его квартире было обнаружено и изъято 1 слезоточивый газовый баллончик, 5 таблеток психотропного вещества метадон и 3 таблетки «Лирики», 213 гр героина и 1 гр опиума.

По факту Главным управлением следствия и дознания Государственной пограничной службы возбуждено уголовное дело.

Minval.az