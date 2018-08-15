Мужская сборная Азербайджана по волейболу провела первую встречу в отборочном этапе чемпионата Европы 2019.

Как сообщает Report, сборная, ведущая борьбу в группе G, встретилась со шведами.

Игра в Дарнагюльском волейбольном центре завершилась решительной победой сборной Азербайджана — 3:2.

Проиграв в двух первых сетах, наша сборная вышла вперед в последующих трех сетах. После этого результата в активе сборной Азербайджана стало 2, а Швеции — 1 очко.

Отметим, что очередная встреча сборной Азербайджана состоится 18 августа против Люксембурга.

Minval.az